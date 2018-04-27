Пермяки напишут химический диктант
2 мая в 16.00 впервые пройдёт всероссийский химический диктант, призванный популяризировать естественнонаучное образование и повысить уровень химической грамотности населения. Участникам диктанта предстоит за 60 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. "Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них единственный правильный ответ. При этом чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить", - объясняют организаторы диктанта. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо зарегистироваться на сайте химическийдиктант.рф и выбрать ближайшую площадку проведения. В Перми такой площадкой станет Пермский государственный национальный исследовательский университет. Кроме того, всероссийский химический диктант можно будет пройти онлайн, зарегистрировавшись на сайте проекта. Онлайн-диктант продлится до 14 мая включительно и закончится в 14.00 по московскому времени. Отметим, мероприятие организуют Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, химический факультет МГУ и корпорация "Российский учебник".
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