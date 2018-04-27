Пермские трамваи помоют под душем
В Перми началась генеральная уборка электротранспорта. Как рассказали в мэрии, в ближайшее время в трамвайных депо будут запущены уличные автомойки, через которые ежедневно перед выходом на линию будут проходить около 80 вагонов. Электротранспорт проходит через вращающиеся щетки и душ, после чего с помощью воды под давлением смываются остатки грязи. В троллейбусном депо ежедневно круглогодично моют порядка 70 машин. В апреле сотрудники "Пермгорэлектротранса" приступили к помывке и покраске опор контактной сети – всего более пяти тысяч опор. Весенняя уборка осуществляется как в дневное, так и в ночное время, не мешая движению транспорта.
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