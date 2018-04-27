Малые реки: Из грязных луж - в зоны отдыха

Пермь - четвертый по площади город России, в том числе благодаря малым рекам, которых насчитывается порядка 400. И то, что с ними происходит сегодня, беспокоит как общество, так и власть. Пермское краевое отделение всероссийского общества охраны природы выступило с инициативой проекта "Малые реки развиваем вместе", который получил государственную поддержку и грант в размере 3 млн рублей. Проект стартовал в марте и продлится до конца года.

По словам председателя Пермского краевого отделения Всероссийского общества охраны природы Юрия Хохлова, малые реки - это балконы наших квартир, куда мы складируем и выбрасываем все ненужное. Специальный проект по малым рекам призван объединить усилия общественников и городских властей по их сохранению и благоустройству.

Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения всероссийского общества охраны природы: "Очень большое число малых рек, свыше 400, находится на территории нашего города. Они исторически и географически должны быть визитной карточкой и брендом города. Местами долины этих рек могут быть местами для рекреации отдыха горожан. Это экологическая система, которая позволяет городу существовать. Проблема здесь не только в застройке, которая наблюдается, каждый житель Перми ежедневно сталкивается с тем, что долины рек в настоящее время представляют собой территории бесхозные, как некие зоны отчуждения. Проект "Малые реки" служит платформой, объединяющей инициативы, потому что многие задумывались уже о состоянии малых рек. В этом году в рамках проекта мы постараемся объединиться, чтобы вывести на другой уровень эту проблему и решить ее кардинально. С одной стороны, нам приятно, что администрация заметила эту активность, а с другой - нам хотелось бы долгого и плодотворного сотрудничества, потому что на данном этапе решить эту проблему уже невозможно какой-то одной инициативой. Здесь мы должны объединиться".

Пермское общественное движение в защиту малых рек насчитывает уже более 10 лет и в настоящее время есть результаты. С каждым годом удается привлекать все более количество неравнодушных людей к уборке мусора вдоль рек. Кроме того, многие организации готовы проводить просветительские и культурно-массовые мероприятия в этом направлении.

Надежда Баглей, руководитель общественного проекта "Сад соловьев у речки Уинки": "Я являюсь активистом конкретной малой реки Уинки и территория "Сад соловьев" находится возле моего дома, поэтому все эти проблемы мне очень близки, и мы с нашими соседями и друзьями прошли все эти стадии. В целом, сегодня ситуация такова, что ситуация у каждой малой реки города во всех семи районах Перми существуют общественные активности. Люди везде взялись за эти речки. Команда губернатора в этом году восприняла малые реки как цель, и в этом году большая команда "Экология пространства" взялась за малые реки. Выбраны 5 точек на смотровых площадках малых рек и объявлен конкурс арт-объектов. Уже в этом году возникнут ленд-арт объекты на разных реках нашего города. И мастера, которые придут их строить, будут проводить мастер-классы для жителей. Затем в августе будет фестиваль малых рек. Кроме того, музей современного искусства, который стоит на берегу Егошихи, согласился спуститься на Егохишу и посмотреть на все это. Будет большая программа по привлечению жителей к музейным мероприятиям на открытом воздухе. 4 мая они объявляют уборку, а 19 мая в Ночь музеев будет открытие сезона возле малых рек, будет много всего интересного рассказано".

Проект по малым рекам всероссийского общества охраны природы включает множество мероприятий. Одно из ярких и ближайших - это проект "Чистые игры". В чем его особенности, пояснил координатор всероссийского проекта "Чистые игры" в городе Перми Андрей Квиткин: "В прошлом году наш проект прошел на Данилихе в сквере Каменских от улицы Крисанова до улицы Плеханова, и в этом году мы проводим две игры так же на Данилихе. 29 апреля по адресу Грузинская, 3 в 11 часов пройдут "Чистые игры", а 5 мая по улице Муромская, 32 тоже в 11 часов стартуют "Чистые игры" в Серебрянском парке. Это командные соревнования для всех возрастов по очистке территории за ограниченное время с учетом раздельного сбора. Участники не только очищают территорию, но и обучаются раздельному сбору, узнают о том, что мусор это ресурс, и получают баллы за раздельный сбор пластика, металла, стекла и смешанного мусора. Также можно прислать фотографии природы, угадать, кто на них изображен, и получить дополнительные баллы, или сделать фотографии до очистки места и после. Победители получают призы, участие в играх бесплатное и открыто для всех желающих. Участвуют школьники, студенты, местные жители и работники предприятий".