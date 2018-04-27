20-летний пермяк возьмет на буксир «Смерч»
9 мая Союз Силачей Пермского края решил установить рекорд России. 20 -летний пермяк, обладатель титула "Сильнейший юниор России", Борис Харламов попытается прибуксировать ракетную установку "Смерч". Общая масса боевой машины составляет 43,7 тонн, вес Бориса - 97 кг. "Подобное ещё не удавалось никому сделать. Сможет ли столь молодой и легкий атлет установить новый Рекорд России? Узнаем совсем скоро",- говорят в Союзе Силачей Пермского края.
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