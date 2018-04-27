«Горячий шелк» Эльвиры Нерловой

Дом художника Перми приглашает окунуться в мир батика. Именно в технике "роспись по шёлку" работает художник-прикладник, педагог одной их художественных школ Перми Эльвира Нерлова (представитель известной творческой династии Исмагиловых). Персональная выставка под названием "Горячий шелк" приурочена к 50-летнему юбилею автора.



Эльвира Нерлова работает в технике горячий батик. Основная тема творчества - городской пейзаж.

"Я сугубо городской человек и городская романтика мне очень нравится. Я выросла в центре Перми и то, что город перестраивается, мне жалко и хочется как-то сохранить в работах. Одна из последних работ - это дом, где я жила, когда была маленькой. Дома уж нет как 40 лет, но я восстановила его по воспоминаниям. Он стоял на углу Пушкина и Островского", - делится Эльвира Нерлова.

Горячий батик - это слой краски и слой воска. "Слой на слой накладывается и на конечном этапе это уже толстый слой воска, когда ты уже не видишь, что вначале рисовал. И это некая загадка, когда выпариваешь воск и не всегда знаешь, что получится. Тут должна хорошо работать голова, чтобы помнить, что на что должно лечь, что с чем смешаться. А в холодном все проще. Там просто берется резерв, обводится весь рисунок и заливается краской", - рассказывает художница.



Эльвира Нерлова признается, ей хочется найти в технике что-то новое: "Если я от чего-то нового в технике оттолкнусь, тогда появится мысль и идея работ. Мне хочется, чтобы все окунулись в эту игру. Обратите внимание, что в работах почти нет людей. Улицы и дома в принципе где-то даже знакомые. Мы ходим здесь каждый день, и мне хочется, чтобы как-то по-новому прошли. Интерес был в том, чтобы поискать новые ракурсы, может быть люди так не смотрели раньше".

Выставка "Горячий шелк" проработает в Доме художника до 17 мая, (выходные дни 1 и 9 мая).