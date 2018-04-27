90 пермяков написали Тотальный диктант на «отлично»

Почти три тысячи пермяков приняли участие в Тотальном диктанте. Организаторы массовой акции подводят итоги. Добровольная проверка грамотности год от года становится все популярнее. В этот раз для ее проведения в краевой столице отвели 40 площадок. Кроме вузов и библиотек, это были медучреждения, геронтологические центры, благотворительные организации и даже Ботанический сад госуниверситета. В этом году участники писали текст казанского автора, лауреата премии "Большая книга" Гузели Яхиной. Все работы проверили профессиональные филологи и лингвисты. По мнению экспертов, больше всего ошибок участники допускали при расстановке знаков препинания и при написании слов "чересчур", "не спеша", "сомнамбулический". Более 90 человек справились с диктантом на оценку "отлично".