«Мотовилихинские заводы» готовят военную технику к 9 Мая
«Мотовилихинские заводы» начали готовить военную технику к Дню Победы. Образцы вооружения проходят техобслуживание в цехах предприятия для участия в Торжественном прохождении войск Пермского гарнизона. В этом году по улицам Перми пройдут 122-мм боевая машина РСЗО «Град», 300-мм боевая и транспортно-заряжающая машины РСЗО «Смерч», артиллерийские орудия «Вена», «Мста-Б» и «Нона-СВК». Помимо участия в параде, боевая техника «Мотовилихинских заводов» будет представлена в Музее военной техники под открытым небом, который откроется на один день по улице Ленина у Театра-Театра. Все желающие смогут рассмотреть боевые машины вблизи и узнать о них подробнее.
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