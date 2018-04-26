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Пермяки сдали 235 литров крови
В Национальный день донора жители Пермского края сдали 235 литров крови. Как сообщили в краевом Минздраве, акция проходила с 20 по 24 апреля в 6 городах региона (Березниках, Кудымкаре, Лысьве, Чайковском, Кунгуре и Перми). Донорами стали более 600 жителей края. В частности, в мобильном пункте в центре Перми сдавали кровь сотрудники администрации губернатора, Правительства региона, Министерства здравоохранения, Пермского краевого многофункционального центра, ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, а также все желающие горожане.
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