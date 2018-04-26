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Пермский край стал серебряным призёром Дельфийских игр

медали

Пермский край стал серебряным призёром 17-х молодежных Дельфийских игр России, которые завершилисмь сегодня во Владивостоке.  По результатам официального командного первенства на  первом месте - Москва, на втором - Пермский край, на третьем - Новосибирская область. В активе нашей делегации  22 награды в 19 номинациях: из них 8 - «золотых» медалей, 5 - «серебряных» медалей, 3 - «бронзовых» и 6 - специальных дипломов. XVII молодежные Дельфийские игры проходили во Владивостоке.  Всероссийский фестиваль ставит целью выявление и продвижение талантливой молодежи и по уровню конкуренции ничуть не уступает Олимпийским играм. На протяжении 4-х дней проходили состязания по 31-й номинации классического, народного и современного искусства. В них приняли участие более 1800 ребят из 70 регионов России. Разыграно 700 комплектов медалей и семь кубков командного первенства.  Из Приморского края домой, в Пермь, наша команда вернётся 27 апреля, вечерним поездом.

 

Метки: в Перми, В России, Культура

Опубликовано: 26.04.2018 в 12:18 в рубрике - Радио Пермского края

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