Газ как мера социальной поддержки

Жителям Перми будет оказана социальная поддержка по подключению к системе газоснабжения жилых домов. Гордума приняла решение расширить перечень получателей субсидий включением в него граждан, оплативших за свой счет работы по подключению жилого дома к системе газоснабжения. Администрации города рекомендуется разработать порядок предоставления меры социальной поддержки в виде возмещения фактически понесенных расходов гражданами. «В перечень получателей субсидий включены граждане, относящиеся к малоимущим, инвалиды первой и второй группы, семьи, где есть дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Речь идет о получении субсидии для компенсации затрат, произведенных на газификацию жилого дома людьми, которые внесли свои собственные средства», - прокомментировал решение депутат Олег Афлатонов. Принятие проекта решения влечет дополнительные расходы из бюджета города Перми в объеме 720,0 тыс. руб. Средства предусмотрены в рамках внесения изменений в бюджет города.