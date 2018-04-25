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← Пермь готовится отпраздновать годовщину Победы

«Большая Георгиевская игра»: краевой исторический квест

квест

Символом Дня Победы является «Георгиевская лента». Традиционно пермяки получают её в подарок накануне праздника. В этом году первыми обладателями  стали участники краевого исторического квеста под названием «Большая Георгиевская игра», который прошёл в Перми в минувшее воскресенье. Уже одиннадцатый год подряд игра проходит в честь Дня Памяти Георгия Победоносца – небесного покровителя России, собирая более тысячи участников, которые соревнуются не только в умении ориентироваться в городской среде, но и в интеллектуально-игровой форме проверяют свои знания. Темой этого году стала «МОЯ РОССИЯ» , а каждый контрольный пункт был посвящен тому или иному региону России. Ребята побывали в Камчатской, Саратовской, Якутской областях, Башкирской республике и Карелии. Задания - необычные и интересные. Например, перевести фразы с карельского на коми-пермяцкий, добыть алмазы и воссоздать известную репродукцию. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.04.2018 в 13:00 в рубрике - Радио Пермского края

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