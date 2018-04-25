Пермь готовится отпраздновать годовщину Победы

В Перми началась подготовка к празднованию 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает администрация города, работы по праздничному оформлению пройдут в несколько этапов. В первую очередь, преимущественно в ночное время, привезут групногабаритные объекты – тумбы и основания, на которые будут установлены флаги и иные детали конструкций. Самые крупные конструкции разместят на Комсомольской площади и площади Карла Маркса, возле Органного зала, на кольце у Центрального рынка, и на площади Гайдара. Также праздничной символикой будут украшены 25 стендов на пешеходных маршрутах «красная» и «зелёная» линия. Все работы будут завершены к началу мая.