Новый зоопарк: Отставание от графика сократили

В Перми состоялось выездное заседание постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края. Депутаты посетили стройплощадку нового Зоопарка в Индустриальном районе. На начало апреля отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка сократилось до 78 дней. Для сокращения сроков строительства было увеличено количество строителей и техники на объекте. В настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и порядка 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь работ планируется до конца лета. До конца апреля будет объявлен конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием. В новом Зоопарке будет создаваться естественный ландшафт, типичный для среды обитания разных животных. Декоративное оформление позволит уйти от концепции содержания животных в клетках, они будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной.