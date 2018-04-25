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Новый зоопарк: Отставание от графика сократили
В Перми состоялось выездное заседание постоянно действующей рабочей группы Законодательного собрания по рассмотрению вопросов строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края. Депутаты посетили стройплощадку нового Зоопарка в Индустриальном районе. На начало апреля отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка сократилось до 78 дней. Для сокращения сроков строительства было увеличено количество строителей и техники на объекте. В настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и порядка 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь работ планируется до конца лета. До конца апреля будет объявлен конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием. В новом Зоопарке будет создаваться естественный ландшафт, типичный для среды обитания разных животных. Декоративное оформление позволит уйти от концепции содержания животных в клетках, они будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной.
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