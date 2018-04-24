6-летний пермяк представит Россию на ЧМ по шахматам
Шестилетний Михаил Гурышов представляет Россию на чемпионате мира по шахматам в Албании. Пермский мальчик выступает в категории до 7 лет. Тренирует вундеркинда Роман Артамонов. Главными соперниками Михаила являются юные шахматисты из Индии и Казахстана. Миша Гурышов, несмотря на юный возраст, является обладателем золотой медали первенства Приволжского федерального округа (ПФО) по шахматам в возрасте до девяти лет. Воспитанник Романа Артамонова - из многодетной семьи. Шахматами увлекся в четыре года, и только за последний год принял участие почти в десятке соревнований, неоднократно победив не только ровесников, но и ребят постарше.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Дельфийские игры: пермяки настроены на победу
Весна начнется после дождичка в четверг
Гран-при на «Арабеске» не присудили никому
Восстановить льготный проездной станет проще
Всеволодо-Вильва принимала VII Пастернаковские чтения
В «Библионочь» книголюбам не до сна
Курс на укрупнение продолжается
Что творится в ЖКХ
Всё о весеннем призыве
Пермь ищет идеи
Добавить комментарий: