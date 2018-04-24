6-летний пермяк представит Россию на ЧМ по шахматам

Шестилетний Михаил Гурышов представляет Россию на чемпионате мира по шахматам в Албании. Пермский мальчик выступает в категории до 7 лет. Тренирует вундеркинда Роман Артамонов. Главными соперниками Михаила являются юные шахматисты из Индии и Казахстана. Миша Гурышов, несмотря на юный возраст, является обладателем золотой медали первенства Приволжского федерального округа (ПФО) по шахматам в возрасте до девяти лет. Воспитанник Романа Артамонова - из многодетной семьи. Шахматами увлекся в четыре года, и только за последний год принял участие почти в десятке соревнований, неоднократно победив не только ровесников, но и ребят постарше.