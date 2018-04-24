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Дельфийские игры: пермяки настроены на победу

Дельфийские игры

На XVII Молодежных Дельфийских играх во Владивостоке Пермский край представят 75 человек. В состав пермской делегации вошли учащиеся школ, колледжей и вузов Прикамья, их преподаватели и сопровождающие. Как сообщили в краевом Минкульте, ребята выступят на «Дельфийских играх - 2018» в 19 номинациях: «Фортепиано», «Художественное чтение», «Изобразительное искусство», «Баян/аккордеон», «Балалайка», «Домра», «Флейта», «Академическое пение», «Эстрадное пение», «Народный танец», «Классический танец», «Тележурналистика», «Дизайн одежды», «Парикмахерское искусство», «Художественные ремесла», «Цирк», «Искусство воспитания», «Презентация научного исследования», а также в «Открытой номинации», в рамках которой состоится выступление эстрадного дуэта учениц пермской гимназии №1.

С «Дельфийских игр - 2017» пермяки привезли 31 награду (3 золотых, 6 серебряных, 6 бронзовых медалей и 13 специальных дипломов).

Метки: в Перми, В России, Культура

Опубликовано: 24.04.2018 в 12:50 в рубрике - Радио Пермского края

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