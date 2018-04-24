Весна начнется после дождичка в четверг
В Перми первая половина недели будет прохладной, с осадками, с четверга начнется потепление, сообщает Гидрометцентр России.По данным синоптиков, до среды в дневное время в городе ожидается около +7 градусов, сохраняется высокая вероятность осадков. В четверг столбики термометров поднимутся до +12 градусов, выглянет солнце. В пятницу вновь пойдет дождь, температура опустится до +11 градусов. В выходные прогнозируется около +12...+14 градусов, возможны осадки.
Андрей Шихов, специалист ГИС-центра ПГНИУ: "Первая половина этой недели будет холодной, 24 апреля дневная температура не превысит +3С, будут снова осадки в виде снега. Потепление нас ждет с четверга, когда температура повысится до 7-12 градусов, что уже ближе к климатической норме".
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