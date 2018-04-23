Гран-при на «Арабеске» не присудили никому

Жюри назвало лауреатов 15-го юбилейного конкурса артистов балета «Арабеск». Среди победителей артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и студенты Пермского хореографического училища Данила и Алексей Хамзины. Конкурс артистов балета «Арабеск» проводится раз в два года. В этом году участие в престижном хореографическом смотре приняли участие танцоры из 15 стран мира. В конкурсе классической хореографии участвовали 111 человек, а в конкурсе современной хореографии - 79. В старшей группе женщин премией удостоилась танцовщица из Кореи Сон Чон Ын. Первую премию среди мужчин разделили артист Пермского театра оперы и балета Кирилл Макурин и артист Новосибирского театра оперы и балета Никита Ксенофонтов. В младшей группе премию среди девушек также получила представительница Кореи - Ким Ю Чин. В группе юношей жюри отметило студента Пермского хореографического училища Данила Хамзина. Вторую премию среди юношей получил пермяк Алексей Хамзин. Дипломами конкурса были отмечены пермские артисты Мария Малинина, Вячеслав Спильчевский и Иван Суродеев. Гран-при конкурса, как и в прошлый раз, жюри приняло решение не присуждать. Следующий, 16-й конкурс артистов балета «Арабеск» пройдет через два года - в апреле 2020 года.