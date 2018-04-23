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← Всеволодо-Вильва принимала VII Пастернаковские чтения

Восстановить льготный проездной станет проще

проездной

В Перми изменятся условия восстановления льготных проездных документов.  При утере или повреждении проездного для блокировки старой карты и восстановления новой можно будет сразу обратиться в пункты выдачи проездных, без обращения в «Гортранс». Всего в Перми работает 55 пунктов выдачи и пополнения льготных проездных документов. Для получения новой карты необходимо будет оплатить её стоимость - 71 рубль. Также с 21 апреля появится возможность перенести поездки на следующий месяц в случае, если в текущем месяце по проездному не было совершено ни единой поездки. Кроме того, теперь сотрудники «Гортранса» имеют право заблокировать проездной, если он используется лицом, не оформлявшим этот документ.   

Метки: Общество, в Перми

Опубликовано: 23.04.2018 в 12:31 в рубрике - Радио Пермского края

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