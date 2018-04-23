Всеволодо-Вильва принимала VII Пастернаковские чтения

Региональная школьная конференция VII ПАСТЕРНАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ «Раскованный голос» прошла в субботу в поселке Всеволодо-Вильва Александровского района. В этом году, помимо традиционных конкурсов (исследовательские работы, эссе, художественное чтение поэзии и прозы), добавились новые номинации:«Стихи мои бегом, бегом» – презентация стихотворений собственного сочинени;«Любовь пространства» – создание видеоролика по мотивам стихотворения Бориса Пастернака; «Формула места» – конкурс исследовательских работ, посвящённых истории развития химической промышленности на Урале; «Творец и система» - конкурс соцплаката. Новинка этого года- появление трех творческих лабораторий.