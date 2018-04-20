В «Библионочь» книголюбам не до сна

Сегодня по всей стране состоится Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь – 2018». «Библионочь» – ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. В этом году она пройдет по теме «Магия книги».

Краевая библиотека имени Горького откроет свои двери с 17:00 до 24:00. Посетителей ждут экскурсии по темным и потаенным уголкам библиотеки, квест-игра «Загадки города П: тайная комната», интерактивная программа «Гарри Поттер», лекции, выставки и многое другое.Традиционно в краевой библиотеке выступят студия творческого развития Константина Хабенского и творческое объединение «Равноденствие». Впервые на площадках «Горьковки» пройдет творческая встреча с Павлом Селуковым, колумнистом интернет-журнала «Звезда», начинающим писателем и поэтом, а также кастинг и мастер-класс по актерскому мастерству от студии «Ералаш».

Библиотеки Перми присоединяются к масштабной всероссийской акции «Библионочь» и приглашают горожан посетить мастер-классы, лекции, концерты. С 17:00 до 00:00 всех участников ждут интересные и увлекательные события.Так, в 17:00 в центральной библиотеке им. Пушкина состоится презентация книги «На крыльях памяти. Лев Перевалов». В 17:30 стартует первая экскурсия по «Дому Смышляева». В 18:00 фетровая мастерская Ирины Подвинцевой приглашает изготовить дизайнерское украшение. В 18:15 представят краеведческую программу «Пермский след в жизни Ленина». В 18:45 в исполнении участников проекта «Музыкальная шкатулка» прозвучат сонеты Уильяма Шекспира в сопровождении английской музыки эпохи Ренессанса.В 19:30 пермские артисты продемонстрируют отрывки из поэмы Марины Цветаевой «Царь-Девица». В это же время Александр Маткин прочитает лекцию «Творец пермской истории» о жизни и деятельности Дмитрия Смышляева, общественного деятеля, краеведа, просветителя, бывшего хозяина особняка на Петропавловской.

Коми-Пермяцкая окружная национальная библиотека им. Михаила Лихачева присоединяется к традиционной акции и приглашает всех любителей книги с 18 часов на это увлекательное мероприятие.