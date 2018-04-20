Курс на укрупнение продолжается

На заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты поддержали инициативу о создании двух городских округов – Горнозаводского и Оханского. Новые муниципалитеты будут созданы путем присоединения сельских территорий к соответствующему городу. Инициаторами выступили органы местного самоуправления этих территорий. Согласно закону, до 1 января 2019 года в территориях будет действовать переходный период. За это время будут избраны представительный орган и глава городского округа, а также произойдет разграничение муниципального имущества.

На начало этого года в Пермском крае насчитывалось 289 городских и сельских поселений. За счет укрепления шести районов - Кизеловского, Гремячинского, Чайковского, Краснокамского, Оханского и Горнозаводского - поселений станет на 32 территориальные единицы меньше.