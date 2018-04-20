Что творится в ЖКХ
Вице-премьер краевого правительства, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв, в рамках «правительственного часа», представил общую картину о состоянии системы ЖКХ в Пермском крае. В докладе были отражены вопросы регулирования коммунальной инфраструктуры, регулирования и оптимизации существующих тарифов, газификации населенных пунктов Прикамья, приведена аналитика по работе с задолженностью по основным энергоресурсам.
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