Всё о весеннем призыве

20 апреля в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае состоится «прямая телефонная линия», посвященная весеннему призыву-2018. Граждане получат подробную и компетентную информацию по всем волнующим вопросам о весеннем призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации, прохождении призывной медкомиссии, действующих отсрочках, а также о срочной службе, которую уже проходит призывник, или службе по контракту. В работе «прямой линии» примут участие представители Военного комиссариата Пермского края, Военной прокуратуры Пермского гарнизона, а также Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.