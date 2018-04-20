Всё о весеннем призыве
20 апреля в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае состоится «прямая телефонная линия», посвященная весеннему призыву-2018. Граждане получат подробную и компетентную информацию по всем волнующим вопросам о весеннем призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации, прохождении призывной медкомиссии, действующих отсрочках, а также о срочной службе, которую уже проходит призывник, или службе по контракту. В работе «прямой линии» примут участие представители Военного комиссариата Пермского края, Военной прокуратуры Пермского гарнизона, а также Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.
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