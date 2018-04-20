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Всё о весеннем призыве

призыв

20 апреля в приемной Президента Российской Федерации в Пермском крае состоится «прямая телефонная линия», посвященная весеннему призыву-2018. Граждане получат подробную и компетентную информацию по всем волнующим вопросам о весеннем призыве в Вооруженные Силы Российской Федерации, прохождении призывной медкомиссии, действующих отсрочках, а также о срочной службе, которую уже проходит призывник, или службе по контракту. В работе «прямой линии» примут участие представители Военного комиссариата Пермского края, Военной прокуратуры Пермского гарнизона, а также Пермского краевого отделения Комитета солдатских матерей.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 20.04.2018 в 08:45 в рубрике - Радио Пермского края

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