Пермь ищет идеи

Пермские некоммерческие организации представили на конкурс «Город – это мы» 336 проектов. Самой массовой номинацией стала «Пермь. Без пяти – триста», на которую было подано 46 заявок. Напомним, в этом году конкурс проходит по 16 номинациям. Его особенностью станут проекты, посвященные Году добровольчества в России, 295-летию Перми, и проекты, направленные на развитие талантливой молодежи. Так, на рассмотрение конкурсной комиссии было заявлено 336 проектов. Больше всего заявок поступило в номинациях «Пермь. Без пяти – триста» – 46 проектов, «Мы выбираем спорт!» – 37 проектов, «Общественное партнерство» – 35 проектов, «Пермь – территория культуры» – 33 проекта. Значительное число проектов некоммерческие организации представили также в номинациях «Молодежь – будущее Перми» – 29 проектов, «Видим проблему – можем решить! – 27 проектов и «Семья – основа общества» – 26 проектов. Сейчас экспертам предстоит рассмотреть представленные проекты, до 30 июня организаторы планируют заключить договоры на их реализацию.