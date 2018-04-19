Тайны Галактик

В Пермском планетарии прошла открытая лекция, посвященная Галактике. Гигантские звёздные дома – галактики. Сколько их, как они устроены и почему же они такие разные? В ходе мероприятия можно было узнать, как формируются галактики, что они говорят о прошлом Вселенной и что ждёт их в будущем. Мероприятие прошло в рамках совместного проекта планетария с Пермским государственным национальным исследовательским университетом «Окно во Вселенную».