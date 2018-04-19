По рельсам, как по маслу

В этом году продолжится реконструкция трамвайных путей на участке от улицы Уральская до улицы Розалии Землячки. Запланировано переустройство подземных коммуникаций, укладка новой рельсошпальной решетки, замена контактной сети для электротранспорта. Общая площадь ремонта на этом объекте, с учетом отремонтированных трамвайных путей на Северной дамбе, составит порядка 15 тысяч кв. метров. Работы будут завершены в сентябре 2018 года. Напомним, ранее были капитально реконструированы участки трамвайных путей по улице Героев Хасана и улице Максима Горького. Отметим, что при прокладке трамвайных путей в Перми используется новая технология – установка дренажа с выводами в канализационные стоки. Это позволяет обеспечить качество путей и сохранность при любых погодных условиях. Также производится спрямление путей, что позволит увеличить скорость движения трамваев. Новые рельсы при этом соединяются с помощью алюминотермитной сварки, которая позволяет сделать рельсы бесшовными. Движение трамваев становится более плавным и бесшумным.