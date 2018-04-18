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← «Музыка мира» от хора «Млада»

Учителя играют в КВН

учителя

В Доме учителя проходит полуфинал фестиваля педагогических команд КВН на тему: «Чему учат в …». Фестиваль проводится в Перми третий раз. Заявки на участие подали 26 команд из образовательных учреждений города. По итогам заочного этапа, где «кавээнщики» представили на суд жюри видеоклип «Хит образования», были отобраны 16 команд, которые поборются за игру в финале и звание победителя. К сегодняшнему состязанию педагоги подготовили выступление в формате «Фристайл» - это свободный конкурс, в котором командам разрешается играть в любом стиле и показывать любые номера длительностью не более пяти минут. В финал, который состоится 25 апреля, пройдет только восемь команд. Организатором фестиваля является Дом учителя при поддержке департамента образования администрации Перми.

 

Метки: в Перми, Общество, Образование

Опубликовано: 18.04.2018 в 17:25 в рубрике - Радио Пермского края

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