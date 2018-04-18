«Музыка мира» от хора «Млада»
Пермский хор «Млада» приглашает на этноконцерт «Музыка мира». Новая программа объединила многие элементы мирового фольклора. Это и традиция горлового пения, и тирольский йодль, и американское кантри, и близкая нам казачья песня. Специальный гость проекта – Радик Тюлюш, певец, композитор, солист тувинского ансамбля горлового пения Хуун-Хуур-Ту. Зрители «совершат музыкальное путешествие» в страны ближнего зарубежья, Европы, Азии, Северной и Латинской Америки. Этноконцерт пройдет сегодня и завтра в Доме народного творчества «Губерния».
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