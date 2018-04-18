Зелёный миллиард: Пермякам раздадут саженцы кедров

Очередная акция по раздаче бесплатных саженцев пройдет в Перми 19 мая. На этот раз будет привезено более 5 тысяч саженцев, включая краснокнижные сибирские кедры. Акция будет проходить в визит-центре Черняевского леса. Кроме раздачи саженцев для всех желающих пройдут обучающие уроки по посадке деревьев в городской среде. Бесплатно дерево можно получить, вступив в официальную группу эко-движения GreenBillion.World (Зеленый миллиард), которое зародилось в Перми 3 года назад и было известно как «Миллион деревьев Пермскому краю». В этом году движение вышло на всероссийский уровень и проходит в Белгороде, Москве, Ульяновске, республике Крым.