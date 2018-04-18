Изгнание клещей: в пермских лесах проведут масштабную обработку

В пермских городских лесах с установлением сухой погоды начнется противоклещевая обработка. В этом году акарицидной обработке подлежит почти 700 га леса, столько же планируется обработать повторно в июне. В первую очередь обрабатываться будут экологические тропы, комплексные места отдыха в радиусе 50 метров и прилегающая к ним территория, например, открытые поляны, площадки для дрессировки и общения с собаками, остановочные комплексы, расположенные рядом с лесом, а также дорожки и тропинки, ведущие к садам и жилым микрорайонам. Так, в Черняевском лесничестве обработке подвергнутся экологические тропы «Дорога домой» и «Здоровье», «Птицы нашего леса» и «Андроновские горы», комплексные места отдыха «Площадка ветеранов», «Золотые пески», «Чаша» и «Солнечная поляна». В Нижне-Курьинском участковом лесничестве будут обработаны экологические тропы «Красные горки» и «Крым», парк культуры и отдыха и дорожки в периметре особо охраняемой природной территории «Сосновый бор». Работники лесничества напоминают пермякам, что клещи начинают проявлять активность с наступлением теплой погоды, поэтому необходимо предпринимать меры предосторожности и проходить вакцинацию.