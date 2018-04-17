В Перми открывается первый в России класс Росгвардии

17 апреля - День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Пермские ветераны и сегодня в строю, передают молодежи опыт, интересуются успехами коллег. Сегодняшний день ознаманован важным событием - в пермской школе № 101 открывается первый в России класс Росгвардии.

В программе: торжественная церемония посвящения в юные гвардейцы и открытие специализированного кабинета для занятий. В юные гвардейцы будут посвящены 35 учеников школы. В специализированном классе будут проходить уроки основ безопасности жизнедеятельности, истории и занятия по патриотическому воспитанию. Здесь размещены манекены, на которых представлена экипировка войск национальной гвардии, специальных подразделений Росгвардии (СОБР, ОМОН), установлены стенды, содержащие информацию о военной истории страны, галерея полководцев, оборудованы демонстрационные полки с литературой и видеоматериалами. Создание класса Росгвардии стало возможным благодаря многолетнему взаимодействию школы и Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации по патриотическому воспитанию подростков.