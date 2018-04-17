Пермский Promobot стал риелтором

Пермский Promobot четвертой версии стал первым роботом-риелтором. В Москве, в «НДВ-Супермаркет недвижимости» появился робот-риелтор. Наряду с живыми сотрудниками он встречает и консультирует посетителей, а также используется как терминал для платежей. Кроме того, он может провести мини-экскурсию по офису, где он работает. Еще с помощью робота можно заказать кофе. Он запоминает каждого посетителя, с которым познакомился, и если его знакомый снова возвращается, то робот лично его приветствует. Promobot очень любит общаться и может поддержать беседу на самые разные темы, а недостающие знания он берет из интернета.