В Кунгур привезли чудотворную икону
17 апреля в Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Свято-Никольский храм (Кунгур) из Борисоглебского монастыря привезут чудотворную икону святых Петра и Февронии с их мощами. В Кунгуре икона пробудет до 22 апреля, затем ее отвезут обратно, сообщил Иоанно-Предтеченский женский монастырь на своей странице в социальных сетях.
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