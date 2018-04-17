В Кунгур привезли чудотворную икону

17 апреля в Иоанно-Предтеченский женский монастырь в Свято-Никольский храм (Кунгур) из Борисоглебского монастыря привезут чудотворную икону святых Петра и Февронии с их мощами. В Кунгуре икона пробудет до 22 апреля, затем ее отвезут обратно, сообщил Иоанно-Предтеченский женский монастырь на своей странице в социальных сетях.