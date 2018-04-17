В рамках плана мероприятий, приуроченных к 100-летию создания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Российской Федерации, Уполномоченный по правам человека и Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае провели конкурс краевых, районных и городских средств массовой информации и коммуникации «Через призму человеческих судеб» .

На конкурс принимались материалы, посвященные профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства; семейному устройству детей-сирот, социальной поддержке семей с детьми-инвалидами с целью их оптимальной интеграции в общество; продвижению ценностей ответственного родительства и профилактике жестокого обращения с детьми, созданию в муниципальных образованиях Пермского края комфортных условий жизни для семей с детьми. Конкурс проводился в двух секциях (телевизионные и радио- сюжеты; печатные СМИ и электронные газеты) по 4 номинациям. На конкурс поступило 108 материалов. Из них: 19 теле- радио сюжетов и 89 статьи из печатных газет.

По итогам работы жюри были определены лауреаты Конкурса. Наша коллега, ведущий программ Пермского краевого радио ГТРКа «Пермь» Тамара Ромащенко признана Лауреатом сразу в двух номинациях: «Ответственный родитель» и «Статус: особенная семья», а также Дипломантом в номинации «По семейным обстоятельствам». Мы искренне поздравляем Тамару Михайловну с заслуженными наградами.