Вот это звездопад: до 60 метеоров в час
С 16 по 25 апреля пермяки смогут наблюдать за метеорным потоком Лириды. Как рассказали в пресс-службе пермского планетария, лучше всего падение метеоритов будет проявляться в ночные и утренние часы. Максимум интенсивности потока наступит 22 апреля в 22:49. Предполагается, что частота падения метеоров составит от 28 до 60 метеоров в час.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:
Новый гладиолус назовут именем профессора А. Генкеля
Пермские семьи поддержат рублем
Инженерно-промышленный форум готовится к открытию
Расскажи о любимом докторе!
В Прикамье сформируют кадровый резерв
Нужна национальная программа по борьбе с онкологией
Космос в Музее пермских древностей
В Перми выберут лучших будущих мам
Жителя Березовки будут судить за браконьерство
Призыв: 3 тысячи пермяков встанут в строй
Добавить комментарий: