Вот это звездопад: до 60 метеоров в час

С 16 по 25 апреля пермяки смогут наблюдать за метеорным потоком Лириды. Как рассказали в пресс-службе пермского планетария, лучше всего падение метеоритов будет проявляться в ночные и утренние часы. Максимум интенсивности потока наступит 22 апреля в 22:49. Предполагается, что частота падения метеоров составит от 28 до 60 метеоров в час.