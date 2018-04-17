Новый гладиолус назовут именем профессора А. Генкеля

Ботанический сад ПГНИУ запатентовал четыре новых сорта гладиолуса: 'Селенит'', 'Уралочка', 'Пермский сувенир' и 'Седой Урал'. Весь процесс селекции от скрещиваний до патентования гибридных форм занял семь лет. Пока посадочный материал новых сортов гладиолуса не будет свободно распространяться. Первые клубнелуковицы и «детки» отправятся в ботанические сады России – в Саратов, Самару, Челябинск, Екатеринбург и Уфу для выращивания, изучения и размножения. В дальнейшем в Ботаническом саду планируют запатентовать ещё один сорт гладиолуса гибридного – 'Профессор Александр Генкель', названный в честь основателя Ботанического сада Пермского университета, который более 100 лет назад привёз в Пермь и первую финиковую пальму.