Новый гладиолус назовут именем профессора А. Генкеля
Ботанический сад ПГНИУ запатентовал четыре новых сорта гладиолуса: 'Селенит'', 'Уралочка', 'Пермский сувенир' и 'Седой Урал'. Весь процесс селекции от скрещиваний до патентования гибридных форм занял семь лет. Пока посадочный материал новых сортов гладиолуса не будет свободно распространяться. Первые клубнелуковицы и «детки» отправятся в ботанические сады России – в Саратов, Самару, Челябинск, Екатеринбург и Уфу для выращивания, изучения и размножения. В дальнейшем в Ботаническом саду планируют запатентовать ещё один сорт гладиолуса гибридного – 'Профессор Александр Генкель', названный в честь основателя Ботанического сада Пермского университета, который более 100 лет назад привёз в Пермь и первую финиковую пальму.
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