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Новый гладиолус назовут именем профессора А. Генкеля →

Пермские семьи поддержат рублем

выплаты

Пермские семьи могут претендовать на разовые и ежемесячные выплаты на первого ребенка, рожденного после 1 января этого года. Размер выплаты на территории края составляет 10 289 рублей. На ежемесячную денежную выплату могут претендовать те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, то есть доход на каждого из членов семьи за последний год был меньше 16 206 рублей в месяц. Финансовая поддержка оказывается семье до достижения ребенком возраста 1,5 лет. Кроме того, женщина в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившая первенца с 1 января прошлого года, при достижении ребенком возраста полутора лет может получить единовременную выплату в размере 60 тысяч рублей из регионального бюджета. Первые выплаты начнутся уже с 1 июля этого года. Онлайн консультации осуществляются по электронной почте mail@tumsr.perm.ru. Задать свои вопросы можно по телефону 212-80-61 (отдел территориального управления министерства социального развития Пермского края по городу Перми).

Метки: в Перми, Общество, Деньги

Опубликовано: 17.04.2018 в 12:05 в рубрике - Радио Пермского края

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