Инженерно-промышленный форум открывается в Перми

19-20 апреля в Перми состоится одно из важнейших деловых мероприятий Пермского края – Пермский инженерно-промышленный форум. На форуме впервые презентуют вертолетный двигатель пермской разработки. В этом году мероприятие станет уникальным как с точки зрения размещения площадок, направленности мероприятий, так и с точки зрения выставочных экспонатов. На заседании Правительства Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что в этом году форум будет посвящен не только общим вопросам, но и решению конкретных задач. Программа форума учитывает три основных направления развития нашей промышленности: повышение производительности труда, кооперация, цифровизация производства.