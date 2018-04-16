Расскажи о любимом докторе!
"Мой любимый доктор"!- конкурс народного признания врачей объявило Правление профессионального медицинского сообщества Пермского края. В конкурсе может принять участие каждый житель Прикамья, получивший медицинскую помощь в любом населенном пункте нашего региона, в краевой клинике или городской, районной больнице или поликлинике. Конкурс проводится в честь Дня медицинского работника с целью повышения престижа профессии врача, укрепления взаимопонимания между докторами и пациентами. Все, кто желает отметить работу докторов, могут прислать отзывы о них. Это может быть небольшой рассказ об истории выздоровления, развернутое мнение о любимом враче, теплые слова о нем, благодарность за его труд. Ваши отзывы принимаются на электронный адрес: pkoopmspk@gmail.com до 30 мая.
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