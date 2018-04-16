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В Прикамье сформируют кадровый резерв

губернатор

В Прикамье стартовал открытый конкурс по формированию кадрового резерва Пермского края. Глава региона Максим Решетников заявил, что краевые власти поставили себе цель - на постоянной основе заниматься поиском талантливых молодых людей, нацеленных на развитие собственных знаний и компетенций, а также тех, кто готов поучаствовать в процессах развития края.

«Мы определили восемь приоритетных направлений. В частности, в него вошли градостроительство, урбанистика и архитектура; благоустройство и комфортная среда; земля, налоги; финансы, экономика; здравоохранение; образование; ЖКХ; дороги и транспорт. При этом список открыт, он будет пополняться.», - пояснил губернатор.

В молодежный резерв Пермского края можно попасть, став участником открытого конкурса. В нём могут принять участие люди в возрасте до 35 лет и с высшим образованием. Подать заявку можно через сайт правительства и губернатора Пермского края permkrai.ru. Сам конкурс пройдёт в два этапа. Заочный этап уже стартовал и продлится до 3 мая. С 11 мая начнётся очный этап. Он включает в себя проведение интервью с претендентами и деловую игру с решением кейсов, основанных на реальных задачах краевого правительства. Первые результаты конкурса станут известны до конца мая. Подвести итоги предполагается до 18 июня.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 16.04.2018 в 12:28 в рубрике - Радио Пермского края

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