В Перми выберут лучших будущих мам
В Прикамье продолжается прием заявок на участие в ежегодном краевом конкурсе будущих мам. Как сообщает Минсоцразвития Пермского края, жительницы, ожидающие ребенка, активно заполняют анкеты и с нетерпением ждут приглашения на кастинг, который состоится в середине мая.
Конкурс будущих мам в 2018 году проводится в регионе уже в третий раз, при этом во второй раз – в статусе Краевого. Каждый год организаторы отмечают растущий интерес к конкурсу и большой отклик со стороны будущих мам, желающих принять участие в семейном приключении.
Для участия в конкурсе уже подано свыше 60 заявок. Свое желание соревноваться выразили представительницы самых разных профессий: бухгалтеры, менеджеры по продажам, тренеры по фитнесу, учителя начальных классов и сотрудница полиции. Анкеты претенденток на звание главной будущей мамы Прикамья принимаются до 7 мая, получить анкету можно во всех в районных женских консультациях, а также на официальном сайте конкурса www.ymama.ru. Финал конкурса состоится 8 июля. Каждая из финалисток получит ценные подарки от спонсоров и партнеров, а победительница станет обладательницей ювелирного украшения.
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