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← В Перми выберут лучших будущих мам

Космос в Музее пермских древностей

мамонт

13 апреля пермяков ждет «Космос в Музее пермских древностей» (ул. Сибирская, 15). Для посетителей откроется «Космическая библиотека». В свободном доступе будут выложены научно-популярные издания о космонавтике и Вселенной. В главном зале, рядом с Оханским метеоритом, можно будет увидеть редкие книги о том, как представляли себе космическое пространство жители XIX века. Любители лекций смогут посмотреть записи выступления лекторов форума «Учёные против мифов», а заодно узнать: правда ли, что американцы были на Луне, откуда взялся марсианский сфинкс и можно ли лететь быстрее скорости света на коте Шрёдингера. В 14:00 и 16:00 пермяков ждут на мастер –классы. Один из них - рисование акварелью и тушью. Участники смогут создать на открытке свой собственный космос.

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 13.04.2018 в 13:05 в рубрике - Радио Пермского края

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