Жителя Березовки будут судить за браконьерство
Житель с. Березовка предстанет перед судом за незаконную охоту. В январе этого года в отделение полиции с. Березовка Кунгурского района от специалиста госохотнадзора поступило сообщение об обнаруженных следах незаконного отстрела лося. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. Было установлено, что на территории Сылвенского охотничьего хозяйства вблизи д. Антонково неизвестный, не имея соответствующего разрешения, убил животное, тут же его разделал и вывез мясо на снегоходе. Общий размер материального ущерба, причиненного Минприроды Пермского края, составил 120 тысяч рублей. Причастным к преступлению оказался ранее судимый 69-летний местный житель. Материалы уголовного дела направлены в суд.
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