Призыв: 3 тысячи пермяков встанут в строй
В весенний призыв из Прикамья в армию отправят около 3 тысяч человек. 1 апреля в стране стартовала весенняя призывная кампания. Продлится она до середины лета. До 15 июля в строй должны встать 128 000 новобранцев. Год назад призывали 142 000 человек. Причина снижения – рост числа контрактников. В Пермском крае цифры не уменьшаются. Они аналогичны призыву Весны 2017 года.
В этом году весенний призыв имеет существенное новшество: пополнить ряды войск могут те, кто когда-то получил отсрочку по состоянию здоровья, а теперь нуждается в снятии отметки «ограничено годен». Желание служить в этом случае сугубо добровольное. Если медкомиссия подтвердит, что все ваши болезни остались в прошлом, и вы не достигли 27 лет – добро пожаловать на службу. Ежегодно рассматривается около 100 подобных заявлений.
В крае работает 50 районных призывных комиссий и одна краевая. Наш регион должен предоставить около 3000 новобранцев. Большая часть будет призвана в сухопутные войска, меньше - в воздушно-космические и военно-морские.
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