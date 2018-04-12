В Перми полицейские ликвидировали интернет-магазин по сбыту наркотиков. В результате проведенных спецопераций, при силовой поддержке бойцов спецназа, задержаны 9 участников организованной группы, в том числе и главные фигуранты. По версии полицейских, организатором наркомаркета была жительница Кировского района 1970 года рождения и ее 43-летний сожитель. Пара трудоустроила к себе на работу оптовых курьеров, рядовых закладчиков и так называемые «склады». Фигуранты сбывали запрещенные вещества через тайники-закладки. В результате обыска в ограде частного дома организаторов полиция обнаружила крупную партию синтетических наркотиков. Тайник был оборудован на крыше фургона автомобиля «Газель». В упаковке находилось около 1 килограмма запрещенных веществ. Помимо этого, оперативники установили около 80 тайников, куда фигуранты успели разложить разовые дозы для потребителей. По всем фактам незаконного оборота наркотиков возбуждены уголовные дела.