В Перми откроются пункты выдачи сертификатов на детский отдых

13 апреля в Перми откроются пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные детские лагеря. Обратиться можно будет в любой из 16 пунктов выдачи, независимо от места регистрации. Согласно региональному законодательству в Перми и крае бюджетная поддержка жителей, которые отправляют детей в летние лагеря, зависит от социального статуса или уровня доходов семьи. Бюджетная поддержка для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума, не предоставляется. Отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа в этом году можно без получения сертификата. Адреса пунктов выдачи и их график размещен на сайте горадминистрации. Обращаем внимание, что департамент социальной политики администрации Перми сменил адрес. По вопросам организации отдыха детей следует обращаться по адресу: улица Газеты Звезда, 9, кабинет №11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14. Реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления размещен на сайте министерства социального развития Пермского края.