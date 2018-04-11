Расцветали яблони и груши: Пермяки вносят вклад в озеленение
Более 240 молодых деревьев высадят в Ленинском районе Перми в 2018 году. На территории сквера у театра оперы и балета появятся 20 новых яблонь, 9 сибирских лиственниц, 6 пушистых берез, 5 кленов остролистных, а также 3 пирамидальных тополя. В сквере купцов Грибушиных высадят 65 саженцев аронии, на эспланаде – 36 саженцев лесной яблони. В следующий этап посадки саженцев, который пройдет осенью этого года, запланировано посадить порядка 100 молодых деревьев. Высадка пройдет в Театральном саду, где появится 50 груш, в саду Декабристов, в саду имени Любимова и сквере имени Парижских коммунаров появятся 49 яблонь.
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