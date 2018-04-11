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Стартовала запись в «Отряды мэра»
В Перми стартовал прием заявок для участия в проекте «Отряды мэра». Каждое лето во Дворце молодежи проходит программа летней занятости для молодежи города. Набор проходит по девяти видам деятельности – «Аниматор», «Зеленый десант», «Книга – лучший друг», «Молодежные медиа», «Журналисты», «Корпус Спасателей», «Молодая гвардия», «Российский союз молодежи» и «Спорт». К сотрудничеству приглашаются ребята в возрасте от 14 до 25 лет. Одна смена длится 10 дней (30 часов). Участников обеспечат фирменной футболкой и питанием. Финансовое вознаграждение каждому молодому человеку составит 1600 рублей. Подробную информацию о сменах, заявку на участие можно найти в памятке по программе летней занятости на сайте Дворца молодежи. Контактная информация по телефону 237-06-56.
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