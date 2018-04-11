В Пермском краеведческом музее покажут 222 яйца. Яйцо – гениальное творение природы, не только целесообразно устроенное, прочное, энергоэффективное, но и прекрасное: формообразование яичной скорлупы подчинено принципам золотого сечения. В экспозиции представлена часть редко экспонируемого зоологического собрания музея – разнообразные птичьи яйца, бережно хранимые в музее более ста лет. Кроме того, здесь можно увидеть необычную коллекцию минералов и горных пород, которым человеческие руки придали форму яйца – форму, волшебным образом раскрывающую природную красоту камня. В культуре многих народов яйцо являлось неизменным атрибутом празднеств весеннего равноденствия. Как древнейший символ возрождения, оно знаменовало собой победу весны над зимой. Выставка «222 яйца» работает в Музее пермских древностей по адресу: ул. Сибирская,15