Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Радио Пермского края

← Росреестр наведет порядок в учете земель

«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед

Арабеск

11 апреля в Перми стартует 15-й юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. На сцене оперного театра и балета он соберет более 200 исполнителей из 16 стран и 19 городов России. Участники конкурса представляют 22 учебных заведения и 25 театров. Среди которых Большой, Мариинский и Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Конкурс продлится до 21 апреля, когда жюри назовет победителей.

Конкурс артистов балета "Арабеск" - один из старейших балетных смотров России. В этом году ему исполняется 30 лет. Проводится конкурс раз в два года. Молодые танцовщики в возрасте от 13 до 25 лет представляют здесь самые разные хореографические школы и актуальные тенденции в балете. Бессменным художественным руководителем "Арабеска" является народный артист СССР, танцовщик, хореограф, педагог Владимир Викторович Васильев, который в этом году отмечает 60 лет творческой деятельности.

По традиции художественный руководитель "Арабеска" Владимир Викторович Васильев отметит в дни конкурса свой день рождения. К этому будет приурочена новая выставка живописи мастера, которая откроется в пермской художественной галерее. Также Владимир Васильев последние несколько лет на конкурсе представляет свою мастерскую с артистами балета и молодыми хореографами, которая в этом году посвящена рассказам и повестям Льва Толстого. В день открытия "Арабеска" молодые хореографы представят свои миниатюры, сделанные в рамках мастерской.

1-е отделение концерта на открытии конкурса будет посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, выступят молодые звезды балета, лауреаты "Арабеска" прошлых лет. По традиции конкурс артистов балета проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Конкурсные показы конкурса Арабеск начнутся с 12 апреля. Состоятся 3 тура, в ходе которых артисты могут исполнять сольные номера и дуэты. В рамках второго тура 19 апреля пройдёт конкурс современной хореографии. Решающий третий тур состоится 20 апреля, участники исполнят вариации или па-де-де хореографов 19-21 веков.

Основная борьба конкунсантов развернётся за Гран-При - премию в размере 300 тысяч рублей. За всю историю "Арабеска" этот приз присуждался только трижды. Одна из особенностей конкурса этого года- рекордное количество участников от пермского хореографического училища - 23 человека.

Зрителями "Арабеска" смогут стать все желающие. Открытие и закрытие конкурса будут транслироваться в прямом эфире на государственных телеканалах. Второй и третий туры - на сайте театра.

Елена Красных

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 10.04.2018 в 12:55 в рубрике - Радио Пермского края

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Радио Пермского края:

Росреестр наведет порядок в учете земель

Пермские МФЦ переходят на новый режим работы

Чудо чуди: От мифа - к бренду

У Пермской кадетской школы появится новый корпус

В Перми появится новый автобусный маршрут

На Голубом озере открыли первый в крае дайвинг-центр

«Пермские боги» уезжают в командировку

Ботанические радости «Тотального диктанта»

Пропавшую первоклассницу нашли быстро

Залепили по-соликамски!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Росреестр наведет порядок в учете земель

Обратите внимание

в Перми

«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед

11 апреля в Перми стартует 15-й юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой.
10.04.2018 в 12:55

Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермские МФЦ переходят на новый режим работы

Время приёма граждан по субботам сократится на два часа.
10.04.2018 в 12:15

Метки: в Перми, Общество

На 30-метровую глубину - без акваланга

Прикамские дайверы установили очередной рекорд.
10.04.2018 в 11:59

Метки: в Перми, Общество, в Пермском крае

Дорожная полиция посчитала весенние ухабы

На ул. Мехоношина самыми опасными были признаны три ямы шириной около метра и глубиной больше 10 сантиметров.
10.04.2018 в 11:39

Метки: в Перми, Общество

Самый тёплый день!

10 апреля станет самым теплым днем этой весны в Перми.
10.04.2018 в 11:24

Метки: в Перми, Общество

В России

Росреестр наведет порядок в учете земель

Росреестр начал применять риск-ориентированный подход для надзорной деятельности.
10.04.2018 в 12:35

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

С 3 по 7 апреля в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по синхронному плаванию Краса Сибири.
09.04.2018 в 16:10

Метки: в Перми, Спорт, В России

Ветераны-легкоатлеты Прикамья стали призерами чемпионата России

8 золотых, 12 серебряных и 6 бронзовых наград завоёваны усилиями 17 человек.
09.04.2018 в 13:08

Метки: в Перми, В России, Спорт

Весь пьедестал почёта - наш!

Воспитанницы пермской СДЮСШОР «Киокушинкай» собрали комплект наград в категории 12-13 лет.
09.04.2018 в 12:30

Метки: Общество, В России, Спорт

Пермские боги отправились в Омск

В экспозиции будет представлено 34 скульптуры из коллекции Пермской художественной галереи.
06.04.2018 в 16:25

Метки: в Перми, Культура, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед

Росреестр наведет порядок в учете земельРосреестр наведет порядок в учете земель

Пермские МФЦ переходят на новый режим работыПермские МФЦ переходят на новый режим работы

На 30-метровую глубину - без аквалангаНа 30-метровую глубину - без акваланга

Дорожная полиция посчитала весенние ухабыДорожная полиция посчитала весенние ухабы

Самый тёплый день!Самый тёплый день!

«Три-З» - клиника заботы о зрении«Три-З» - клиника заботы о зрении

На пермской эспланаде началось строительство второго фонтанаНа пермской эспланаде началось строительство второго фонтана

Пропал человекПропал человек

Культпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрахКультпоход: МЧС и прокуратура начинают проверки в театрах

Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»Суд выбрал меру пресечения руководителям УК «Гарант»

Долги возьмут колёсамиДолги возьмут колёсами

Ремонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублейРемонт дорог: установлен ущерб в 1,7 млн рублей

Прикамские дайверы установили очередной рекордПрикамские дайверы установили очередной рекорд

Синоптики прогнозируют новое арктическое вторжениеСиноптики прогнозируют новое арктическое вторжение

Внимание полю - голов вволюВнимание полю - голов вволю

В Медакадемии отметили Всемирный день здоровьяВ Медакадемии отметили Всемирный день здоровья

Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»Пермская «русалка» стала «Красой Сибири»

В Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плитуВ Добрянке пятиклассница угодила под железобетонную плиту

Пермский край. Неделя за 159 секундПермский край. Неделя за 159 секунд

Пасха: праздник длиной в 40 днейПасха: праздник длиной в 40 дней

Школьник провалился в открытый канализационный колодецШкольник провалился в открытый канализационный колодец

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Время новых дорогВремя новых дорог

Начался пожароопасный периодНачался пожароопасный период

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

© 2018 Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 выдано 22.08.2014 г. Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Учредитель федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Главный редактор Панина Елена Валерьевна.

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную