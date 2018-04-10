«Арабеск-2018»: 10 дней надежд, разочарований и побед

11 апреля в Перми стартует 15-й юбилейный конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой. На сцене оперного театра и балета он соберет более 200 исполнителей из 16 стран и 19 городов России. Участники конкурса представляют 22 учебных заведения и 25 театров. Среди которых Большой, Мариинский и Театр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Конкурс продлится до 21 апреля, когда жюри назовет победителей.

Конкурс артистов балета "Арабеск" - один из старейших балетных смотров России. В этом году ему исполняется 30 лет. Проводится конкурс раз в два года. Молодые танцовщики в возрасте от 13 до 25 лет представляют здесь самые разные хореографические школы и актуальные тенденции в балете. Бессменным художественным руководителем "Арабеска" является народный артист СССР, танцовщик, хореограф, педагог Владимир Викторович Васильев, который в этом году отмечает 60 лет творческой деятельности.

По традиции художественный руководитель "Арабеска" Владимир Викторович Васильев отметит в дни конкурса свой день рождения. К этому будет приурочена новая выставка живописи мастера, которая откроется в пермской художественной галерее. Также Владимир Васильев последние несколько лет на конкурсе представляет свою мастерскую с артистами балета и молодыми хореографами, которая в этом году посвящена рассказам и повестям Льва Толстого. В день открытия "Арабеска" молодые хореографы представят свои миниатюры, сделанные в рамках мастерской.

1-е отделение концерта на открытии конкурса будет посвящено 200-летию со дня рождения Мариуса Петипа, выступят молодые звезды балета, лауреаты "Арабеска" прошлых лет. По традиции конкурс артистов балета проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края.



Конкурсные показы конкурса Арабеск начнутся с 12 апреля. Состоятся 3 тура, в ходе которых артисты могут исполнять сольные номера и дуэты. В рамках второго тура 19 апреля пройдёт конкурс современной хореографии. Решающий третий тур состоится 20 апреля, участники исполнят вариации или па-де-де хореографов 19-21 веков.

Основная борьба конкунсантов развернётся за Гран-При - премию в размере 300 тысяч рублей. За всю историю "Арабеска" этот приз присуждался только трижды. Одна из особенностей конкурса этого года- рекордное количество участников от пермского хореографического училища - 23 человека.

Зрителями "Арабеска" смогут стать все желающие. Открытие и закрытие конкурса будут транслироваться в прямом эфире на государственных телеканалах. Второй и третий туры - на сайте театра.